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Чесноков предложил выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение от Уимблдона

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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков будет продолжать следить за Уимблдонским турниром по теннису в Великобритании, даже несмотря на то, что в нем в этом году не будут принимать участие спортсмены из России. Об этом он заявил изданию «Газета.Ru» в среду, 20 апреля.

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«Уровень Уимблдона не упадет. Я люблю этот турнир, играл там много раз. Жаль, что ни разу не прошел там первый круг. За Уимблдоном все равно буду следить, несмотря на отсутствие россиян», — сообщил Чесноков.

По словам теннисиста, существуют правила ассоциаций ATP и WTA, согласно которым если игроков, например, Андрея Рублева или Даниила Медведева, убирают с турнира, то они должны получить за это как какие-то очки, так и денежную компенсацию.

«Они — игроки, а не политики. Медведев мог выиграть в этом году. У него расцвет теннисной карьеры сейчас. Пусть тогда англичане заплатят ему эти деньги, а также выплатят компенсацию за моральный ущерб», — предложил Чесноков.

Накануне, 19 апреля, стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) станет первой теннисной организацией, которая не допустит россиян к соревнованиям. Позже такое же решение было принято и в отношении спортсменов из Белоруссии. Уимблдонский турнир по теннису стартует 27 июня и завершится 10 июля.

Как прокомментировал 20 апреля в интервью изданию «Спорт-Экспресс» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, в России решение об отстранении спортсменов от международных соревнований считают неправильным, но ничего не могут с ним поделать.

Первая ракетка мира по теннису серб Новак Джокович в тот же день назвал решение Уимблдона об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире сумасшедшим. По его словам, когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам.

Тогда же, комментируя недопуск российских спортсменов к участию в Уимблдонском турнире, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.

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