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Джокович назвал сумасшедшим отстранение российских теннисистов от Wimbledon

Новак Джокович: решение организаторов турнира в Уимблдоне об отстранении спортсменов из РФ сумасшедшее
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Первая ракетка мира по теннису серб Новак Джокович назвал решение Уимблдона об отстранении российских и белорусских теннисистов от участия в турнире сумасшедшим. Об этом он заявил в среду, 20 марта, на пресс-конференции.

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«Я всегда буду осуждать войну, будучи «ребенком войны». Все мы знаем, что случилось в Сербии в 1999 году, я знаю, какую эмоциональную травму это может оставить. Тем не менее, я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно сумасшедшее. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам», — цитирует Джоковича телеканал France 24.

Ранее в этот же день стало известно, что белорусских и российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. При этом уточняется, что организаторы готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств до июня. Уимблдонский турнир по теннису будет проходить с 27 июня по 10 июля.

В среду, комментируя недопуск российских спортсменов к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису, представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

Российских и белорусских спортсменов отстраняют от соревнований на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля. Так, 23 марта Международная федерация плавания отстранила спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца года. До этого, 4 марта, Международная ассоциация бокса (IBA) запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Позже Федерация бокса России подала иск в CAS.

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