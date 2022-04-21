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РФ закрывает консульства прибалтийских стран и высылает их сотрудников

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Россия закрывает консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Посол Литвы, Эстонии и временная поверенная Литвы были вызваны в МИД РФ, им вручены ноты протеста в связи с недружественными действиями по закрытию российских генконсульств и консульств.

«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт- Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы и другие должностные лица данных миссий объявляются «persona nоn grata», в связи с чем их нахождение на территории РФ неприемлемо. В МИДе подчеркнули, что данные сотрудники должны покинуть Россию «в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».

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