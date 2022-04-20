Иностранный автобизнес дал прогноз по продажам автомобилей в России в 2022 году

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году могут упасть на 50%, если производство перезапустится в течение II квартала, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Ясность с поставками [автокомпонентов] будет в ближайший квартал. Если мы начнем производить [автомобили], то рынок может составить 0,8–0,85 [тыс. автомобилей]. По сути — это падение на 50%. Если возобновление производства будет позже, III квартал, то будет еще меньше [продано]», — сообщил Калицев в ходе генеральной сессии конвенции российских автомобильных дилеров, организованной РОАД.

Он не стал комментировать уход иностранных автобрендов из России.

«Я не могу комментировать конкретные бренды, и мы не комментируем слухи в прессе. Судить по тому, уходит бренд или нет, нужно по официальным нотам или сообщениям компаний. Но мы, конечно, хотим здесь работать. Мы отделяем проблематику политическую от бизнеса», — добавил Калицев.

В марте продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России упали на 63%, до 55 129 автомобилей. За I квартал продажи снизились на 28% до 277 332 машин, следует из отчета АЕБ. В 2021 г. в России, по данным АЕБ, было продано 1,67 млн новых легковых машин и LCV.

15 апреля сообщалось, что сейчас большинство автозаводов в России находятся в простое, из них действуют лишь четыре. Производство легковых автомобилей продолжается на Ульяновском автозаводе, «Мазда Соллерс», «Хавейл Мотор Рус» и «Автоторе». На последнем ведется выпуск моделей Kia и Hyundai, а конвейер для сборки BMW приостановлен. Главной причиной остановки работы называется дефицит комплектующих вследствие разрыва логистических связей на фоне санкций.