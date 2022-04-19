Появилось видео пожара в украинском Николаеве

Видеозапись с пожаром в украинском Николаеве была распространена в Сети во вторник, 19 апреля.

На представленных кадрах можно заметить мощное пламя, которое вырывается из неопознанного объекта.

Ранее в понедельник, 18 апреля, пользователи Сети сообщили о похожих на взрывы звуках, прогремевших в нескольких городах Украины. Сообщалось, что такие звуки и яркие всполохи света замечали в Харькове, Николаеве и других городах.

Корреспондент «Известий» Денис Кулага ранее 18 апреля сообщал, что в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса ведется масштабная артподготовка. На представленных в материале кадрах артиллерия ведет массированный огонь по позициям противника.

Также в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале Вооруженными Силами (ВС) России «битвы за Донбасс».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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