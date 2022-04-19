«Известия» показали кары масштабной артподготовки по позициям ВСУ в Донбассе

В зоне спецоперации России по защите Донбасса осуществляется масштабная артподготовка. Кадры из Луганской Народной Республики (ЛНР) в понедельник, 18 апреля, представил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На них можно заметить массированный артиллерийский огонь из самоходных гаубиц по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении четырех складов ВСУ ударами ракет наземного базирования «Искандер». Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских истребителя МИГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В тот же день бойцы народной милиции Донецкой народной республики нанесли удар по району Мариуполя у завода «Азовсталь», где засели остатки националистов. По информации корреспондента телеканала «Известия» Алексея Полторанина, мирное население из этого квартала уже давно было эвакуировано.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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