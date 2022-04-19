Пользователи Сети сообщили о похожих на взрывы звуках в нескольких городах Украины

Пользователи Сети сообщили о похожих на взрывы звуках, прогремевших в нескольких городах Украины, о чем стало известно в понедельник, 18 апреля.

В нескольких пабликах соцсетей и Telegram-каналах размещены видео с яркими всполохами света в ночном небе и грохотом, похожим на взрывы. Пользователи сообщили о подобных звуках в Харькове, Николаеве и других городах Украины.

На видео также представлены кадры из Донецка где, как утверждают очевидцы, слышен шум артиллерийской канонады.

Ранее, 18 апреля, корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщал, что в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса ведется масштабная артподготовка. На представленных в материале кадрах артиллерия ведет массированный огонь по позициям противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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