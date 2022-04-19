Зеленский сообщил о «начале битвы за Донбасс»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале Вооруженными Силами (ВС) России «битвы за Донбасс».

Он также отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению, о чем украинский лидер заявил в опубликованном в понедельник, 18 апреля, обращении в Telegram-канале.

Ранее, 17 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленский должен незамедлительно отвести войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также признать Крым российским.

Спикер ГД напомнил, что Зеленский неоднократно говорил о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, если будут прекращены военные действия, а российские войска отведены.

Володин подчеркнул, что со своей стороны Россия выполнила эти обязательства, однако после этого произошла провокация в Буче и другие инсценировки. При этом Киев, по его мнению, хочет выиграть время, одновременно получая военную помощь от НАТО.

В частности, 17 апреля сообщалось, что на Украину начала прибывать новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета военной помощи на сумму $800 млн от администрации президента США Джо Байдена.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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