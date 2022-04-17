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В Госдуме призвали Зеленского немедленно вывести войска из Донбасса

Володин призвал Зеленского незамедлительно отвести войска из Донбасса и признать Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский должен незамедлительно отвести войска из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также признать Крым российским. Об этом заявил в воскресенье, 17 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Володин считает, что если Зеленский думает об украинцах, то он должен отвести войска с территорий ДНР и ЛНР.

«Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер ГД напомнил, что Зеленский раньше говорил о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма после того, как будут прекращены военные действия, а российские войска отведены.

«Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации. Киев отказался от взятых на себя обязательств. Сегодня предлагается тот же сценарий», — добавил Володин.

По его мнению, причина этого «очевидна» — таким образом Киев хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

Ранее, 8 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины идут непросто, но Москва будет добиваться того, чтобы цели этих контактов достигались. Также он прокомментировал новый проект соглашений Киева с Москвой, отметив, что документ, предоставленный украинской стороной, отходит от ряда важнейших предложений.

До этого, 29 марта, в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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