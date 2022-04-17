Большинство судов РФ сможет заходить в порты Бельгии вопреки запрету ЕС

Девять из 12 судов России, которые находятся сейчас в Северном море, получат разрешение на заходы в порты Бельгии благодаря многочисленным исключениям из санкционных норм ЕС. Об этом 17 апреля сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Сообщается, что под ограничения на вход в бельгийские порты подпадут около 6 тыс. судов под флагом России. При этом с учетом всех исключений разрешения на заход каждого судна РФ будут выдавать в индивидуальном порядке.

Так, суда, которые перевозят нефть, газ, топливо для АЭС и нефтепродукты, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут дальше обслуживаться в бельгийских портах.

Помимо этого эмбарго ЕС на закупки российского угля введено с 10 августа, поэтому до этого времени порты Бельгии будут обслуживать и российские операции с углем.

Выдача разрешений судам России на заход в бельгийский порт будет предусматривать разрешение проведения погрузочно-разгрузочных работ исключительно с видами товаров, попавшими в исключения из санкционного списка ЕС.

Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

За последние два дня в соответствии с принятыми ЕС санкциями заход в порты судам под российским флагом уже запретили Эстония, Болгария, Румыния, Литва и Италия. При этом мера не затрагивает корабли с энергоресурсами и продовольствием.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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