Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои порты в Черном море. Об этом сообщило 17 апреля Associated Press со ссылкой на Морскую администрацию страны.

«Всем судам, зарегистрированным под российским флагом... запрещен доступ в болгарские морские и речные порты», — говорится в публикации.

Отмечается, что запрет распространится и на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, но не будет применяться к судам терпящим бедствие или нуждающимся в гуманитарной помощи.

Днем ранее военно-морское управление Румынии сообщило, что суда, зарегистрированные в России, не смогут заходить в порты на Черном море или на Дунае. Запрет, установленный на европейском уровне, коснется также яхт и прогулочных судов. Также 16 апреля к запрету присоединился и литовский государственный морской порт Клайпеды. В течение 2021 года в нем швартовались 122 российских судна. В этот день присоединилась к запрету и Италия. Отмечается, что суда, которые в настоящее время находятся в портах страны, должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности.

Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

15 марта вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались и частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

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