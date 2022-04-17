Прямой эфир
Мир
В Германии спрогнозировали дальнейший дефицит подсолнечного масла
Мир
Власти Эстонии запретили судам РФ заходить в порты страны
Мир
ЕС выделил €50 млн на дополнительную гуманитарную помощь для Украины
Мир
МИД заявил о возросшей военной активности НАТО в Арктике
Мир
Болгария закрыла доступ в свои порты судам РФ
Экономика
Правительство РФ временно увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Армия
Минобороны сообщило об освобождении заложников из мечети в Мариуполе
Армия
ВС РФ уничтожили завод по производству боеприпасов в Киевской области
Туризм
Созданная для туристов из России турецкая авиакомпания заработает в мае
Мир
В Румынии заявили о приостановке полетов истребителей МиГ-21
Мир
Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с лицом Зеленского
Сюжет:

Власти Эстонии запретили судам РФ заходить в порты страны

Власти Эстонии ввели запрет на заход в порты судов России с 17 апреля
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Эстонии ввели с 17 апреля запрет на заход в порты российских судов. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство экономики и инфраструктуры страны.

Отшвартовка: чем может грозить закрытие портов для российских кораблей
И что сейчас происходит на рынке морских грузоперевозок

«Это касается и транзитных целей. Под запрет попадают и те суда, которые сменили свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля», — говорится в публикации.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что вся Европа переосмысливает свою экономическую деятельность и становится все более независимой от России.

Отмечается, что суда под флагом РФ, которые терпят бедствие, смогут заходить в порты Эстонии в исключительных случаях, с разрешения департамента полиции и пограничной охраны, которые заранее будут определять необходимость оказания помощи.

Ранее сегодня Болгария запретила судам под российским флагом заходить в порты Черного моря. Отмечается, что запрет распространится и на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, но не будет применяться к судам, терпящим бедствие или нуждающимся в гуманитарной помощи.

Днем ранее военно-морское управление Румынии сообщило, что суда, зарегистрированные в России, не смогут заходить в порты на Черном море или на Дунае. Запрет, установленный на европейском уровне, коснется также яхт и прогулочных судов. Также 16 апреля к запрету присоединился и литовский государственный морской порт Клайпеды. В течение 2021 года в нем швартовались 122 российских судна. В этот день присоединилась к запрету и Италия. Отмечается, что суда, которые в настоящее время находятся в портах страны, должны будут покинуть их сразу же после «завершения своей коммерческой деятельности.

Новый пакет антироссийских санкций от 8 апреля включал запрет на заход в порты ЕС для судов, зарегистрированных под российским флагом после 16 апреля, с указанием, что будут разрешены отступления для сельскохозяйственной и продовольственной продукции, гуманитарной помощи и энергоносителей.

15 марта вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС. Под ограничениями оказались частные лица и организации. Санкции затронули свыше 600 россиян и наибольшую часть финансовой системы РФ.

Кроме того, члены Евросоюза запретили экспорт предметов роскоши, под которые подпадают элитные иномарки, украшения и многое другое.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Украинские власти проводят операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги госпереворота в Киеве, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022