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Литва пропустит застрявшие на границе фуры из России и Белоруссии

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Литва пропустит через границу грузовики из России и Белоруссии, которые застряли из-за очередей. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил заместитель директора литовского таможенного департамента Вигантас Пайгозинас.

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Он отметил, что, несмотря на то что с 16 апреля в силу вступило требование о запрете нахождения российского транспорта на территории Евросоюза, грузовикам можно будет покинуть ЕС по истечении этой даты, так как срок ожидания не зависит от перевозчика.

При этом фуры, которые встали в очередь позже установленного срока, не смогут выехать, они будут направлены в логистические центры или терминалы для перегрузки.

«Перевозчики смогут принять меры для урегулирования сложившейся ситуации: выгрузить товар, передать товар другому перевозчику, не попавшему под санкции, и так далее», — сообщили в ведомстве.

Также на литовской таможне отметили, что пустые грузовики по-прежнему смогут беспрепятственно пересекать границу Литвы с Россией и Белоруссией.

Накануне сообщалось, что тысячи белорусских и российских грузовиков застряли в очередях, пытаясь покинуть Польшу до вступления в силу требования о запрете их нахождения в Евросоюзе с 16 апреля.

Как подчеркнул старший исполнительный директор компании Gurtam Александр Кувшинов, на территории Евросоюза всё еще находится около 10 тыс. грузовиков.

С 8 апреля таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии.

15 апреля Белоруссия приняла ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах — членах Евросоюза. Так, с 16 апреля вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей и тягачей, зарегистрированных в ЕС.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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