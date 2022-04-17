ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял крупную партию западных вооружений на Украину. Об этом 16 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — рассказал представитель министерства

Помимо этого, Конашенков передал, что ВС РФ сбили два украинских беспилотника, пролетавшими над населенными пунктами Лозовая и Веселая.

По его словам, всего в течение субботы ракеты РФ поразили 15 объектов противника. В их числе: шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск.

Потери среди ВСУ составили 320 человек убитыми и раненными. Помимо этого, было уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения, сообщил Конашенков.

Всего за время проведения спецоперации, согласно данным Минобороны, российские силы уничтожили 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам генерала, безвозвратные потери армии Украины, нацгвардии, а также наемников составляют 23 367 человек.

Кроме того, Конашенков рассказал, что вся городская территория Мариуполя зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на «Азовстали».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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