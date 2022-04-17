Минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы в ТЦ в США
По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Columbiana Center в городе Колумбия американского штата Южная Каролина. Об этом сообщает канал Live 5 News в субботу, 16 апреля, со ссылкой на слова главы городского полицейского управления Уильяма Холбрука.
Он уточнил, что из общего числа пострадавших 10 человек получили огнестрельные ранения: восемь раненых были доставлены в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, шесть человек — в стабильном. По его словам, жертвам было от 15 до 73 лет.
Еще два человека пострадали в результате давки, когда пытались убежать с места происшествия.
По данным полиции, после инцидента задержаны три человека, их причастность к произошедшему предстоит еще доказать.
«Мы не верим, что это было случайно. Мы полагаем, что они знали друг друга и что-то привело к перестрелке», — отметил Холбрук.
Информации о погибших в результате стрельбы не поступало, заключили правоохранители.
Ранее в этот день сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел ранее в субботу в 14:28 (21:28 мск) в колумбийском центре в районе Ирмо.