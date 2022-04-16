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Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в США

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Стрельба произошла в торговом центре Columbiana Center в американском штате Огайо (США), несколько человек получили ранения. Об этом 16 апреля сообщил канал Live 5 News со ссылкой на департамент полиции Колумбии.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел ранее в субботу в 14:28 (21:28 мск) в колумбийском центре в районе Ирмо. Через 16 минут там подтвердили наличие пострадавших и то, что им была оказана медицинская помощь.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы Южной Каролины, департамента шерифа округа Лексингтон, офиса шерифа округа Ричленд и офиса шерифа округа Ньюберри.

В 15:59 (22:59) полиция передала, что сообщений о новых раненых не поступало.

«Степень травм на данный момент неизвестна. Сотрудники полиции эвакуируют торговый центр и доставляют людей в безопасное место», — сообщается в Twitter департамента правоохранительных органов.

Ранее, 13 апреля, сообщалось о стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка — Бруклин (США). На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. В результате инцидента были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших.

14 апреля прокурор Восточного округа Нью-Йорка заявил, что в городе был задержан подозреваемый по делу о стрельбе в бруклинском метро — 62-летний Фрэнк Джеймс. Суд уже предъявил ему обвинения в террористическом нападении. В прошлом злоумышленника арестовывали 12 раз.

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