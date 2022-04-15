Альфа-банк сообщил об удалении его приложения из Google Play

Мобильное приложение Альфа-банка удалили из магазина Google Play из-за антироссийских санкций. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила кредитная организация.

«Google Play тоже всё», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом в Альфа-банке отметили, что с приложением на Android нет проблем — оно работает, как и раньше. Также в организации напомнили, что в случае необходимости скачать приложение можно на официальном сайте банка.

Ранее в этот день сообщалось, что мобильное приложение Альфа-банка удалили из магазина App Store из-за антироссийских санкций со стороны Запада.

В пресс-службе добавили, что пользоваться услугами можно и в интернет-банке Альфа-онлайн. Отмечается, что сервис такой же, как и в приложении. В нем можно открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, а также следить за расходами.

12 апреля из-за санкций удалили и мобильные приложения «Сбера» из магазина App Store. В банке тогда заверили, что все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. В Альфа-банке подчеркнули, в свою очередь, что ограничения не влияют на обычную работу банка.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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