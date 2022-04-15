Приложение Альфа-банка удалили из App Store

Мобильное приложение Альфа-банка удалили из магазина App Store из-за антироссийских санкций со стороны Запада. Информацию подтвердили 15 апреля в пресс-службе кредитной организации.

«Приложение Альфа-банка пропало из App Store. Что это значит? Если у вас стоит последняя версия, она продолжит работать быстро и надежно. Мы обо всем позаботились. Единственное неудобство: если вы случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится»,— рассказали в пресс-службе банка в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что пользоваться услугами можно и в интернет-банке Альфа-Онлайн. Отмечается, что сервис такой же, как и приложение. В нем можно открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и др.

12 апреля из-за санкций удалили и мобильные приложения Сбера из магазина App Store. В банке тогда заверили, что все ранее установленные приложения также работают, никаких ограничений по их использованию нет. Однако клиентам порекомендовали не удалять установленные программы.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил создать альтернативу Аpp Store и Google Play, которая в случае необходимости заменит американские магазины мобильных приложений. Глава кабмина отметил, что данные платформы могут вскоре перестать работать в России и пользователи не смогут скачивать приложения.

6 апреля США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком. В Альфа-банке подчеркнули в свою очередь, что ограничения не влияют на обычную работу банка. Также Альфа-банк продолжает принимать и исполнять платежи в рублях, евро и других валютах за исключением долларов. Кроме того, банк временно приостанавливает расчеты с контрагентами из США.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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