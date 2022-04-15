Туротрасль Египта может наладить механизм расчетов в нацвалюте
Для привлечения россиян туристическая отрасль Египта может наладить механизм расчетов в нацвалюте — чтобы туристы из РФ могли расплачиваться в отелях в рублях. Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов.
«Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться. Пока это не решается, для наших граждан любое путешествие — это проблема», — уточнил глава совета.
По его словам, ранее в Египет приезжали 3,5 млн россиян в год — если каждый оставляет $1 тыс. в рублях, это $3,5 млрд каждый год.
Михаил Орлов отметил, что до авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде гостиницы и рестораны подпольно принимали рубли. По его словам, такого рода схемы следует «выводить в правовое поле», но для этого нужен рабочий механизм.
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