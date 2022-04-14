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Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

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Село Сподарюшино подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом 14 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушения жилых и социальных объектов также отсутствуют, указал он.

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«Для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Безымено и Сподарюшино. Они в безопасности, под контролем главы района. Очень надеюсь, что они в максимально короткий срок смогут вернуться в свои дома», — написал он в в Telegram, отметив, что оба села находятся под дополнительной охраной.

Ранее в этот день, по данным Следственного комитета РФ, «с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ». Удару подвергся поселок Климово в Брянской области. По информации «Известий», в результате инцидента были госпитализированы семь человек, в том числе годовалый ребенок.

Кроме того, со стороны Украины в регионе был обстрелян пограничный пункт пропуска. В момент инцидента на территории пункта находились более 30 направлявшихся в Россию украинских беженцев. Ответным огнем огневая точка была подавлена.

Накануне был обстрелян погранпункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В тот же день официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. По его словам, если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

В нескольких российских регионах, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Так, «желтый уровень» был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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