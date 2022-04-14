Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву в случае атаки по РФ

Если украинские войска продолжат попытки диверсий и нанесения ударов по российской территории, армия РФ нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве. Об этом заявил 13 апреля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Конашенков пояснил, что в оборонном ведомстве видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории Российской Федерации.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — резюмировал генерал-майор.

С 11 апреля в нескольких российских областях, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы. «Желтый» уровень был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма. Также повышенный уровень террористической угрозы введен в двух граничащих с Украиной районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Отмечалось, что такие меры были приняты с целью защиты жителей Крыма на фоне проведения специальной военной операции РФ и возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины и пособников киевского режима.

Так, 13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области со стороны Украины. Также в среду СК России во взаимодействии с коллегами из Белоруссии решил заняться расследованием подготовки ВСУ атаки на приграничные области РФ.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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