Конституционный совет Франции 13 апреля обнародовал итоговые данные первого тура президентских выборов. Согласно им, за действующего президента республики Эммануэля Макрона проголосовали 9,78 млн человек, а кандидат от фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен получила 8,13 млн голосов избирателей.

В общей сложности из 48,7 млн французов, обладающих правом голоса, на участки пришли 35,9 млн человек, передал высший надзорный орган страны.

По результатам первого тура конституционный совет официально объявил, что Макрон и Ле Пен будут участвовать во втором этапе президентских выборов. Таким образом, 24 апреля повторится дуэль прошлых лет, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись те же политики.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

Известно, что политика противника Макрона направлена, в том числе, на сближение с Россией.

Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины. Так, 12 апреля подчеркнула, что историю не переписать, в Крыму состоялся референдум, Крым и раньше был российским, и люди решили воссоединиться с Россией.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой.