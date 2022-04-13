Ле Пен снова указала на принадлежность Крыма России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не сожалеет о запрете на посещение Украины.

«Я и сейчас не отрицаю этого (что Крым является частью РФ. — Ред.), потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, они (украинские власти. — Ред.) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно. Но я об этом не сожалею», — сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.

Она подчеркнула, что историю не переписать, в Крыму состоялся референдум, Крым и раньше был российским, и люди решили воссоединиться с Россией.

Лидер «Национального фронта» ранее в этот день также сообщила, что намерена в случае победы на выборах и по завершении российской спецоперации в Донбассе предложить НАТО сблизиться с Россией. Она также выступила против санкций в отношении российских энергоресурсов.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков. Французский лидер избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

На следующий день стало известно, что после подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Ле Пен — 23,15%. Они продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 24 апреля.

В ходе предыдущей предвыборной гонки в 2017 году Марин Ле Пен также отмечала, что Крым никогда не был украинским, а также выступала за нормализацию диалога с Москвой.

В эксклюзивном интервью «Известиям» тогда политик указывала, что после референдума, который показал согласие крымчан присоединиться к России, она признает Крым частью РФ.

«Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН», — отмечала Ле Пен.

В ответ на ее позицию официальный Киев, который отказывается признавать итоги голосования в Крыму, запретил Ле Пен въезд на Украину.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.