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Эксперт по образовательным программам назвал самый сложный предмет на ЕГЭ

Эксперт по образовательным программам Мушта назвал самый сложный предмет на ЕГЭ
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В России в последние годы самым сложным предметом для выпускников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) стала биология. В 2021 году средний балл по этому предмету составил 51,1, а в 2020 — 51,3. Об этом руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта рассказал в среду, 13 апреля.

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В пятерку самых сложных предметов также вошли химия, история, математика и физика.

По словам специалиста, биология стала наиболее сложной дисциплиной на ЕГЭ из-за большого объема теории, которую необходимо выучить. Он добавил, что школьники чаще всего выбирают этот предмет как запасной и не готовятся к нему целенаправленно.

Мушта рассказал в беседе с Lenta.Ru, что на средний балл по биологии влияет и тот факт, что предмет сдает большое число выпускников с низким уровнем подготовки. Эта дисциплина входит в тройку самых популярных после математики и обществознания.

При этом самые высокие баллы школьники получают за экзамены по английскому и русскому языку, а также по литературе и информатике. Так, в прошлом году средний балл на ЕГЭ по английскому языку составил 72,2, а в 2020 — 70,9. Такие показатели связаны с целенаправленным выбором выпускниками дисциплины для итоговой аттестации.

11 апреля стало известно, что в столице около 400 человек сдадут ЕГЭ в резервные сроки досрочного периода — с 11 по 18 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 6 апреля, глава Рособрнадзора Антон Музаев заявил, что в России не планируется переносов ЕГЭ в приграничных регионах страны на фоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса.

21 марта сообщалось, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут в России в соответствии с установленными графиками. Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. ОГЭ планируется провести с 19 мая по 9 июля.

24 февраля в Рособрнадзоре сообщили, что всем детям, прибывающим из ДНР и ЛНР в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения. Они также будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ наряду с российскими школьниками.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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