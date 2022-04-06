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В Рособрнадзоре не планируют переносить ЕГЭ в приграничных регионах РФ

Глава Рособрнадзора оценил возможность переноса ЕГЭ на фоне ситуации вокруг Украины
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В России не планируется переносов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в приграничных регионах страны на фоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса . Об этом в среду, 6 февраля, заявил журналистам глава Рособрнадзора Антон Музаев.

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«У нас есть опыт, когда мы переносим экзамены в связи с различными форс-мажорными ситуациями. К радости нашей, до сих пор таких переносов экзаменов, связанных с тем, что рядом шли какие-то боевые действия, у нас такого опыта нет и, надеемся, его не будет, этим летом в том числе», — рассказал он.

Он отметил, что на все возможные форс-мажорные случаи предусмотрены резервные дни. Кроме того, в случае опасности школьники могут быть переведены в другие пункты для сдачи экзаменов.

21 марта сообщалось, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут в России в соответствии с установленными графиками. Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. ОГЭ планируется провести с 19 мая по 9 июля.

24 февраля в Рособрнадзоре сообщили, что всем детям, прибывающим из ДНР и ЛНР в Россию, окажут помощь в зачислении в учебные заведения. Они также будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ наряду с российскими школьниками.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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