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Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг иностранных самолетов

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Правительство РФ утвердило правила расчетов за лизинг и покупку иностранных самолетов в условиях действия западных санкций. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин в среду, 13 апреля, сообщается на сайте кабмина.

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«Если иностранная компания-лизингодатель из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что расчеты будут производиться по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

Новые меры распространяются также на вспомогательные силовые установки и авиадвигатели.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин завил, что сотрудничество с западными странами в сфере авиаотрасли уже не будет таким, как раньше. По его словам, западные партнеры обманули российскую сторону, так как прекратили поставку, лизинг, обслуживание и страхование самолетов.

Страны Запада ввели антироссийские санкции, после того как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе.

США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов, в конце февраля европейским компаниям запретили поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов. Компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. Аналогичные меры приняли и в Boeing.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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