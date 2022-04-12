Стало известно о военно-биологической программе Германии на Украине

В работе американских биолабораторий на территории Украины принимал участие институт, который является первооткрывателем вируса SARS, его идентифицировали как коронавирус в 2003 году. Об этом сообщает 12 апреля РЕН ТВ.

Постпред России Геннадий Гатилов передал в женевское отделение ООН материалы о военно-биологической программе Германии на Украине. Из них следует, что Берлин реализовывает собственную военно-биологическую программу, которая, по словам Гатилова, несет не меньшую угрозу миру, чем эксперименты США.

В соответствии с документами, опубликованными Минобороны РФ, старт реализации программы по созданию биооружия на Украине был дан в 2005 году, к проекту присоединились США и Германия.

В биопрограммах на украинской территории были задействованы Институт Фридриха Леффлера (входит в структуру министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ) и Институт тропической медицины имени Бернхарда Нохта (министерство здравоохранения ФРГ).

Как стало известно РЕН ТВ, Институт Леффлера во время Великой Отечественной войны находился в подчинении рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и по его приказу разрабатывал биологическое оружие. Эти разработки сначала испытывались на узниках концлагерей Треблинка, Собибор, Белжец, Хелмно, Освенцим-Биркенау, Майданек.

Сообщается, что к разработке Института Нохта относят Конго-крымскую геморрагическую лихорадку (острое инфекционное заболевание). Впервые она была выявлена летом 1944 года в степных районах Крыма, ее источником оказались клещи, появившиеся на полуострове в момент ухода вермахта.

После капитуляции нацистской Германии институты Леффлера и Нохта были переориентированы на сотрудничество с Командованием медицинских исследований и разработок армии США (USAMRDC), которое занимается реализацией программ по созданию биооружия. На Украине институты проводили «исследования» различных патогенов, собирали образцы крови славянского этноса из разных регионов, особое место занимало изучение коронавирусов, отмечает телеканал.

Между тем институт Нохта является первооткрывателем вируса SARS, который был идентифицирован сотрудниками как коронавирус в 2003 году. После начала пандемии COVID-19, отмечает автор публикации, глава Института Нохта Эгберт Таннич публично заявил о безопасности SARS-CoV2. Однако он в то же время распорядился об изучении вируса на Украине, оно проходило в тех же лабораториях, где изучали новые способы искусственного распространения патогенов с помощью перелётных птиц и распыления с воздуха.

РЕН ТВ отмечает, что, согласно заявлению Геннадия Гатилова, немецкие разработки на Украине финансировались министерством иностранных дел ФРГ и бундесвером.

6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на их территории. По его словам, в Минобороны РФ не исключают, что 4 тыс. украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

18 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Как указал Лавров, деятельность американских лабораторий на Украине была направлена на эксперименты с потенциальными инфекциями.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

16 марта вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказал об опасности для всего мира биологических лабораторий США на Украине. По его словам, в этих лабораториях могли решаться задачи распространения заболеваний, а также проводиться исследования различных инфекций и штаммов. Однако подобные работы должны были проводиться отрыто и подлежать отчету, указал вирусолог.

8 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако на следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности.