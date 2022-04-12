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Один человек задержан после взрыва газа в доме в Ступине

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Один человек задержан после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в подмосковном Ступине. По данным «Известий», речь идет о главном инженере газовой компании.

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Информацию подтвердили во вторник, 12 апреля, и в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«По уголовному делу следователями и криминалистами проведены осмотры, обыски и выемки в управляющих и обслуживающих организациях, допрошено более 50 лиц. <...> В ходе изучения изъятой документации предварительно установлено, что главный инженер компании, обслуживающей газовое оборудование дома, в рамках исполнения договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования не оказал соответствующего технического обслуживания якобы ввиду отсутствия жильцов в квартире на момент проверки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что криминалистами назначен ряд судебных экспертиз, в том числе шесть судебно-медицинских, взрывотехническая, техническая экспертиза газового оборудования, по результатам которых будет установлена причина скопления и хлопка газа.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома утром в понедельник, 11 апреля. По последним данным, в результате происшествия шесть человек погибли, еще 19 жильцов пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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