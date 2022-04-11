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Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступино возросло до шести

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Шесть человек погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ступино. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

По имеющейся информации, спасатели обнаружили тела последних пропавших — это женщина и двое детей.

По последним данным, пострадали 19 жильцов.

Взрыв произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома утром в понедельник, 11 апреля. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На записи видно, что в результате взрыва в доме полностью разрушено несколько квартир.

По данным МЧС, на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

Как сообщили в администрации городского округа Ступино, жильцы были временно размещены во Дворце культуры. Их обеспечили горячим питанием и всем необходимым. Отмечается, что в настоящее время к ликвидации последствий ЧП привлечены более 80 человек и техника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и с участием специалистов. Также в рамках расследования проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях.

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