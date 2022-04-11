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Появились кадры с места взрыва газа в Подмосковье

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Кадры с места взрыва газа в расположенном в подмосковном Ступине жилом доме появились в распоряжении «Известий» в понедельник, 11 апреля.

На фотографии видны значительные разрушения пятиэтажного здания.

Инцидент произошел в понедельник утром на четвертом этаже в пятиэтажном доме по адресу Центральный переулок, д. 4. Сообщается о разрушениях в четвертом подъезде: на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

По предварительной информации, пострадали две женщины. Жильцов дома эвакуируют.

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