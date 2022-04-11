В квартире в Подмосковье произошел взрыв бытового газа

В квартире в Подмосковье в понедельник, 11 апреля, произошел взрыв бытового газа. Есть пострадавшие, сообщает МЧС.

Инцидент случился на четвертом этаже в пятиэтажном доме в подмосковном городе Ступино по адресу Центральный переулок, д. 4. Как передает МЧС, есть разрушения в четвертом подъезде: на нескольких этажах обрушены внешние панели, на четвертом разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

По предварительной информации, погибших нет. Пострадали две женщины. Жильцов дома эвакуируют.

Ранее, 9 апреля, при взрыве газа в многоэтажке в Казани погиб мужчина. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования. По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.