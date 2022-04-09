Мужчина погиб при взрыве газа в многоэтажке в Казани

При взрыве газа в многоэтажке в Казани погиб мужчина. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным телеканала, сейчас специалисты устанавливают личность погибшего. По словам соседей, умер мужчина, который один жил в квартире на девятом этаже.

Отмечается, что огонь в доме ликвидирован. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.

По факту произошедшего региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело.

О том, что в Казани произошел взрыв газа в многоэтажном доме, ранее в этот день сообщили очевидцы. По их словам, инцидент произошел на улице Габишева. Газ взорвался на девятом этаже, от удара в квартирах выбило окна. Также, по данным очевидцев, из окна вылетел человек.