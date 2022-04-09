В Казани очевидцы сообщили о взрыве газа в жилом доме

В Казани произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

По их словам, инцидент произошел на улице Габишева. Газ взорвался на девятом этаже, от удара в квартирах выбило окна. Также, по данным очевидцев, из окна вылетел человек. Пресс-служба регионального МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Информация о происшествии уточняется. На месте работают экстренные службы.

31 марта в больнице города Калачинск Омской области скончалась 50-летняя местная жительница, которая получила серьезные ожоги в результате хлопка газа в многоквартирном доме. Пожар произошел утром 26 марта в одной из квартир двухэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В газовой организации, обслуживающей дом, проведены обыски и изъята документация, которая может иметь значение для следствия.