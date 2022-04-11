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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в Ступине

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилой пятиэтажке в Ступине (Московская область). Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета по региону.

Частный случай: в гостинице Геленджика прогремел взрыв
Здание частично разрушено, один человек погиб и несколько ранены

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших хлопок газа и частичное обрушение многоквартирного дома.

«11 апреля 2022 года вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло частичное разрушение на четвертом этаже пятиэтажного дома. Следователем следственного отдела по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов.

Кроме того, в рамках расследования проводятся обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях. На место событий выехал руководитель управления СК Александр Стариков, который займется координацией работы следователей.

Взрыв газа в жилом доме в Ступине произошел ранее 11 апреля. Здание, где произошел хлопок, находится по адресу Центральный переулок, д. 4. По данным МЧС, в инциденте два человека погибли и пятеро пострадали.

По предварительным сведениям, причиной происшествия стала неисправность газового оборудования.

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