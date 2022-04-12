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Депутат Госдумы призвал запретить YouTube в России на десять лет

Депутат Черняк призвал запретить YouTube в России как минимум на десять лет
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Видеохостинг YouTube необходимо законодательно запретить в России как минимум на десять лет. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Я намерен предложить руководству Государственной думы рассмотреть вопрос законодательно запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на десять лет. Даже если через год-два они захотят вернуться, у них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

19 марта сообщалось, что Роскомнадзор в общей сложности зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе «Известия», РЕН ТВ, «Пятый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Первый канал», НТВ, «РИА Новости», РБК, ТНТ, «Русское радио», «Царьград», «Культура», «Звезда» и Sputnik.

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