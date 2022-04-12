Депутат Госдумы призвал запретить YouTube в России на десять лет

Депутат Госдумы призвал запретить YouTube в России на десять лет 2022-04-12 08:07:48"> 2022-04-12 08:07:48 2022-04-12 08:07:48 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Депутат Черняк призвал запретить YouTube в России как минимум на десять лет

12 апреля 2022, 08:08 0

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique