РКН потребовал восстановить доступ к каналу Госдумы на YouTube

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, которая владеет интернет-сервисом YouTube, в срочном порядке восстановить доступ к каналу Госдумы РФ «Дума ТВ».

В Telegram-канале РКН в субботу, 9 апреля, появилось сообщение о требовании от лица Государственной думы в оперативном порядке восстановить доступ к ее каналу на видеохостинге YouTube. Также Госдума требует объяснить, что послужило причиной блокировки.

В этот же день глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о возможности YouTube оказаться вне закона в РФ. Таким образом политик отреагировал на блокировку видеохостингом канала «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме.

Также 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы, потому что «YouTube подписал себе приговор».

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокировка думского канала является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

7 апреля Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Уточнялось, что с апреля 2020 года Роскомнадзор выявил около 60 случаев дискриминации со стороны YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. Так, руководство видеохостинга заблокировало аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.

11 марта руководство видеохостинга YouTube заявило, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, которые финансируются государством. Тогда сообщалось, что с площадки удаляется контент о специальной операции РФ по защите Донбасса, который «нарушает политику» видеохостинга. Также видеохостинг объявил о приостановке всех способов монетизации в России.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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