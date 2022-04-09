Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Об этом 9 апреля сообщается в Telegram-аккаунте «ВидеоДума».

Отмечается, что на YouTube-канале было свыше 145 тыс. подписчиков.

«Наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами», — сказано в сообщении.

Телеканал «Дума ТВ» был создан Государственной думой в 2017 году для информирования граждан РФ о деятельности нижней палаты российского парламента.

7 апреля стало известно, что YouTube заблокировал видеозапись выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 17 марта из-за «нарушения принципов сообщества».

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

31 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. По его словам, уже зафиксировано около 60 случаев цензуры со стороны видеохостинга.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что YouTube заблокировал каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.