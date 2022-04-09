Комиссия Госдумы планирует ограничить способы заработка Google в России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучит, как зарабатывает Google в РФ, и найдет способы ограничить эти возможности. Об этом 9 апреля заявил глава комиссии Василий Пискарев.

«Надо проанализировать, какие еще способы заработка у Google в России остаются, и ограничить и их. Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Также Пискарев считает, что Россию вынуждают принять в отношении YouTube максимально жесткие меры реагирования.

«Нам фактически не оставляют выбора. <…> Не мы объявили информационную войну», — сказал он.

Ранее в этот день Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», который принадлежит Госдуме. Роскомнадзор потребовал в срочном порядке восстановить доступ к каналу.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о возможности YouTube оказаться вне закона в РФ. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокировка думского канала является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что США ведут информационную войну против российских государственных ресурсов.

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

7 апреля Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе. Как подчеркивали в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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