Google объяснил блокировку канала «Дума ТВ»

Блокировка YouTube-канала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube связана с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу».

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — говорится в сообщении.

Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ» ранее в этот день. На YouTube-канале было свыше 145 тыс. подписчиков.

После блокировки глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о возможности YouTube оказаться вне закона в РФ. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокировка думского канала является «очередным доказательством нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном».

Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC, которая владеет интернет-сервисом YouTube, в срочном порядке восстановить доступ к каналу Госдумы РФ «Дума ТВ».

Телеканал «Дума ТВ» был создан Государственной думой в 2017 году для информирования граждан РФ о деятельности нижней палаты российского парламента.

1 апреля в Сети появились отдельные страницы методички, из которых следует, что цензуре на YouTube теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее на Украине, геноциде в Донбассе, украинском биологическом оружии, где также фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z. Кроме того, ограничения распространяются на любую информацию о поддержке России и действий Вооруженных сил РФ.

7 апреля Роскомнадзор принял решение ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства России. Как подчеркнули в ведомстве, принадлежащий Google видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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