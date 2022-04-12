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Кардиолог дал совет по снижению риска инфарктов и инсультов

Кардиолог Бойцов: дистанционный мониторинг давления может снизить риск инфарктов и инсультов
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Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов среди населения. Об этом заявил в понедельник, 11 апреля, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава Сергей Бойцов.

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«Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения», — сказал он журналистам.

Бойцов уточнил, что дистанционный мониторинг позволяет добиться уменьшения количества лиц с очень высоким давлением более чем на 70%.

За время существования данного метода мониторинг прошли более 20 тыс. пациентов с диагнозом артериальная гипертония.

Около 35–40% людей с гипертонией, которые находятся при диспансерном наблюдении и получают препараты, достигают целевых значений артериального давления, в то время как при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60%.

Ранее в этот день врач-кардиолог Владимир Пирожников рассказал, что для людей, страдающих кардионеврозом (ложная гипертония), подобрать лечение трудно, поскольку скачки давления происходят постоянно, а лекарства могут спровоцировать побочные эффекты. При реальной гипертонии при отсутствии лечения наблюдаются высокие показатели давления на постоянной основе, добавил он.

8 апреля терапевт Елена Тюльпина заявила, что тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии сердечно-сосудистой системы, в частности гипертоническая болезнь и нарушения ритма.

Днем ранее кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения Алексей Жито перечислил вредные привычки, провоцирующие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также дал советы по снижению такого риска. Одним из основных факторов развития сердечных заболеваний он назвал курение.

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