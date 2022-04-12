Кардиолог дал совет по снижению риска инфарктов и инсультов

Дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить уменьшить риск возникновения инфарктов и инсультов среди населения. Об этом заявил в понедельник, 11 апреля, главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава Сергей Бойцов.

«Есть все основания полагать, что данный метод позволит снизить риск возникновения инфарктов миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения и, соответственно, инвалидизации и смертности населения», — сказал он журналистам.

Бойцов уточнил, что дистанционный мониторинг позволяет добиться уменьшения количества лиц с очень высоким давлением более чем на 70%.

За время существования данного метода мониторинг прошли более 20 тыс. пациентов с диагнозом артериальная гипертония.

Около 35–40% людей с гипертонией, которые находятся при диспансерном наблюдении и получают препараты, достигают целевых значений артериального давления, в то время как при дистанционном мониторинге эта цифра может составлять более 60%.

Ранее в этот день врач-кардиолог Владимир Пирожников рассказал, что для людей, страдающих кардионеврозом (ложная гипертония), подобрать лечение трудно, поскольку скачки давления происходят постоянно, а лекарства могут спровоцировать побочные эффекты. При реальной гипертонии при отсутствии лечения наблюдаются высокие показатели давления на постоянной основе, добавил он.

8 апреля терапевт Елена Тюльпина заявила, что тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии сердечно-сосудистой системы, в частности гипертоническая болезнь и нарушения ритма.

Днем ранее кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения Алексей Жито перечислил вредные привычки, провоцирующие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также дал советы по снижению такого риска. Одним из основных факторов развития сердечных заболеваний он назвал курение.