Врач предупредила об опасности повышенной тревожности

Тревожность и стресс могут привести к различным заболеваниям, среди которых патологии желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и другие. Об этом заявила терапевт, гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

По ее словам, тревожные состояния запускают в организме ряд патологических процессов.

«Когда мы с вами ощущаем тревогу, наш организм пытается приспособиться к этим условиям. Проявляется это в учащенном сердцебиении, в изменении артериального давления, чаще всего это повышение, в каких-то нарушениях ритма, головных болях и так далее», — предупредила эксперт в беседе с Пятым каналом

Как отметила врач, к наиболее частым последствиям стресса относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности гипертоническая болезнь и нарушения ритма. Кроме того, существует риск развития стенокардии, которая может привести к острому инфаркту миокарда.

Еще одним опасным проявлением тревожного состояния могут стать болезни желудочно-кишечного тракта, а именно эрозии и язвы желудка, а также обострение гастрита.

Также часто пребывающий в состоянии стресса человек может столкнуться с гормональным дисбалансом, который может проявиться в виде патологий надпочечников и щитовидки.

Кроме того, тревожность негативно отражается на иммунной системе, в результате чего повышается риск развития инфекций.

«Всё это говорит о том, что нам с вами нужно учится справляться с этими стрессами. Нужно стараться снижать этот период, когда мы испытываем тревогу, для того чтобы помочь своему организму продержаться вот в этих сложных условиях», — резюмировала специалист.

Ранее, 6 апреля, терапевт-стоматолог Татьяна Гончарова заявила об опасности выпадения зубов на фоне стресса. Кроме того, такие состояния провоцируют осложнения вроде бруксизма — патологического скрежетания зубами во сне из-за спазма жевательной мускулатуры.