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Стоматолог предупредила об опасности потери зубов из-за стресса

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Стоматологи всё чаще указывают на новую причину выпадения зубов, которая может вытеснить привычный кариес, — стресс, рассказала в среду, 6 апреля, терапевт стоматологического центра «Clinic+» Татьяна Гончарова.

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«Есть две основные причины выпадения зубов: осложнения кариеса и заболевание пародонта — ткани, удерживающей зуб в его нормальном классическом положении», — рассказала она в беседе с «Пятым каналом».

Гончарова пояснила, что хронический стресс вызывает соматическую патологию. Кроме того, на фоне стресса часто возникают осложнения вроде бруксизма — патологического скрежетания зубами во сне из-за спазма жевательной мускулатуры.

«Оно встречается у менее чем 10% населения, но, к сожалению, ведет к перенагрузке тканей пародонта», — отметила терапевт.

Она добавила, что пищевые отклонения, когда люди «заедают» стресс, также негативно отражаются на зубах. Увеличение потребления быстроусвояемых углеводов приводит к дефициту минеральных элементов для тканей пародонта. Не говоря о резком увеличении количества бактерий в полости рта.

«Выпадение зубов вызывается нарушением сосудистого питания и нейрогуморального контроля за метаболизмом в ткани пародонта: наши ткани перестают питаться, истощаются, в них не хватает элементов, потому что нарушается гомеостаз — постоянство движения элементов в пародонт из пародонта», — объяснила доктор Гончарова.

Накануне, 5 апреля, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер рассказала «Известиям», какие показатели работы организма стоит проверить, чтобы выявить стрессовое влияние на здоровье.

2 апреля директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что взаимодействие с собакой может помочь человеку избавиться от стресса. При этом животное способно играть роль психотерапевта.

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