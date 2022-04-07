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Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт вредные привычки

Кардиолог Жито: алкоголь и курение существенно повышают риск инфаркта миокарда
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Кардиолог, кандидат медицинских наук, магистр общественного здравоохранения Алексей Жито 7 апреля перечислил вредные привычки, провоцирующие развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также дал советы по снижению такого риска.

В беседе с 5-tv.ru эксперт подчеркнул, что инфаркт миокарда является крайне опасным заболеванием, которое нередко заканчивается летальным исходом.

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Так, одним из основных факторов развития сердечных заболеваний является курение. Эта вредная привычка, за счет никотина и других канцерогенов в составе сигарет, создает условия для образования атеросклеротических бляшек.

Не менее опасной привычкой Жито назвал злоупотребление алкоголем, что неизменно влияет на обострение существующих заболеваний.

«Алкоголь вызывает расширения в области сердца, а также другие морфологические изменения в этом органе, которые также могут приводить к развитию инфаркта миокарда», — уточнил врач.

Также повысить риск сердечного приступа может неправильный режим и рацион питания. В частности, жирная пища может привести к формированию атеросклероза, который является частой причиной инфарктов. Эксперт посоветовал обогатить рацион фруктами и овощами — это поможет укрепить антиоксидантную защиту против формирования бляшек.

По словам кардиолога, для снижения вероятности развития инфаркта следует больше двигаться и заниматься спортом. Так, малоподвижный образ жизни делает слабой сердечно-сосудистую систему, в результате чего сердце не может отвечать на повышенную нагрузку.

Еще одной вредной привычкой специалист назвал редкие визиты к врачам. Он подчеркнул, что современное посещение медиков поможет предупредить развитие острого инфаркта миокарда.

7 марта врач-кардиолог Рустем Османов рассказал «Известиям» о том, какие могут быть неочевидные причины учащенного сердцебиения. Прежде всего специалист отметил, что нормальной считается частота сердечных сокращений в пределах 60–90 ударов в минуту, однако при стрессовых ситуациях, эмоциональном нервном перенапряжении, физических нагрузках сердцебиение учащается более 100 ударов в минуту.

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