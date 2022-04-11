Кардиолог объяснил разницу между реальной и ложной гипертонией

Врач-кардиолог Владимир Пирожников объяснил, как отличить истинную гипертонию от ложной. Об этом он рассказал изданию «Доктор Питер» в понедельник, 11 апреля.

«Чаще всего ложная гипертония (кардионевроз) — это проявление тревожных и панических расстройств, что обусловлено выбросом адреналина и, как следствие, скачком артериального давления. Данные проявления не опасны, не угрожают жизни и не требуют приема постоянной антигипертензивной терапии», — сказал врач.

По его словам, реальной гипертонии при отсутствии лечения свойственны высокие показатели давления на постоянной основе.

Кардиолог подчеркнул, что правильная дозировка препарата при настоящей гипертонии приводит к нужному результату и довольно быстро стабилизирует давление. При этом для людей, страдающих кардионеврозом, подобрать лечение трудно, так как скачки давления происходят постоянно, а лекарства могут спровоцировать побочные эффекты.

Как утверждает Пирожников, самочувствие является одним из главных показателей, помогающих определить вид гипертонии.

«Пациенты с истинной артериальной гипертонией зачастую хорошо себя чувствуют и без препаратов, потому их так трудно уговорить на постоянную антигипертензивную терапию, а пациенты с кардионеврозом чувствуют себя то плохо, то еще хуже, какое бы лечение ни применялось, и в этом случае хороший эффект может давать психотерапия, назначение нейролептиков и антидепрессантов», — заявил он.

При этом для принятия решения о необходимости лечения требуется консультация врача.

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