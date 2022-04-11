Издание Politico заявило о выигрыше России на фоне спецоперации

Россия выигрывает на фоне спецоперации в Донбассе, написало американское издательство Politico в понедельник, 11 апреля.

«Если вы считаете, что Россия не выигрывает от вторжения в Украину, подумайте вот о чем: ежемесячные поступления Москвы от экспорта газа утроились по сравнению с прошлым годом; [кандидат в президенты Франции] Марин Ле Пен возглавляет сочувствующий России политический блок, который находится в пределах досягаемости французского президента», — говорится в статье.

Кроме того, СМИ отметило, что с сегодняшнего дня западные лидеры снова начнут прибывать в Москву, «чтобы уговорить Путина урегулировать конфликт на Украине».

В понедельник, 11 апреля, столицу России посетил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, он рассказал российскому лидеру о желании президента Украины Владимира Зеленского вести прямые переговоры. Также Нехаммер назвал диалог с Путиным жестким и открытым. После беседы канцлер заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле.

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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