Песков назвал беседу Путина и Нехаммера непродолжительной

Беседа президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера, которая состоялась в понедельник, 11 апреля, в подмосковной резиденции Ново-Огарево, была непродолжительной. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Беседа была непродолжительная по меркам последнего времени», — прокомментировал он журналистам встречу.

Ранее в этот день Нехаммер после переговоров с президентом России заявил о важности поддержки переговорного процесса Москвы и Киева в Стамбуле. Он подчеркнул, что сообщил российскому лидеру о желании президента Украины провести с ним прямые переговоры. Нехаммер назвал беседу очень жесткой и открытой. По данным СМИ, разговор двух лидеров длился 75 минут, общий прием — 90 минут, встреча прошла без участия журналистов.

Встреча сторон стала первой с момента вступления Нехаммера в должность канцлера в конце прошлого года.

10 апреля о поездке канцлера в Москву сообщили австрийские СМИ. Отмечалось, что визит был согласован с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этот же день Нехаммер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Зеленского, украинский президент поблагодарил Австрию за гуманитарную помощь и технику, в том числе пожарные машины. В свою очередь, Нехаммер отметил, что Вена поддерживает Киев во всех актуальных вопросах.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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