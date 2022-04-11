ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиабезопасности

Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию в черный список по авиационной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 11 апреля на сайте Еврокомиссии.

В списки попали «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair.

Этим компаниям запрещены полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией. В ЕК пояснили, что решение связано с процедурой перерегистрации эксплуатируемых самолетов в российскую юрисдикцию.

«Хочу подчеркнуть, что данное решение не является очередной санкцией против России, оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности», — пояснила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан.

По ее словам, безопасность полетов с политикой Еврокомиссия не смешивает.

Обновление Списка безопасности полетов Евросоюза произошло по итогам встречи экспертов по авиационной безопасности государств-членов, которые встретились 5 апреля под эгидой Комитета ЕС по безопасности полетов в формате видеоконференции. Обновленный черный список поддержал Транспортный комитет Европарламента.

Как уточняется на сайте ЕК, решения в рамках Списка безопасности полетов ЕС основаны на международных стандартах безопасности, в частности на стандартах Международной организации гражданской авиации.

В начале марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. До этого большая часть авиапарка самолетов российских перевозчиков зарегистрирована в других государствах, например на Бермудских Островах (Великобритания) и в Ирландии.

4 марта «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства писали, что правительство предложило автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября. Источник в одной из авиакомпаний отметил, что проект нацелен на поддержание летной годности заграничных лайнеров, которые останутся у авиакомпаний РФ.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.