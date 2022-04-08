В Москве задержан срывавший георгиевские ленточки с ветеранов украинский националист

Украинский националист из радикальной группировки «Азов» (против участников в РФ заведены уголовные дела) задержан в Москве. Как сообщают «Известия» 8 апреля, 25-летний Александр Пугач во время допроса признался, что участвовал в хулиганских выходках в отношении ветеранов Великой Отечественной войны в Мелитополе.

Так, в день Победы в 2016 году вместе с другими членами группировки он пришел в городской парк, где подходил к фронтовикам, срывал с их костюмов георгиевские ленточки и заставлял участников войны кричать лозунги националистов. Кроме того, он был среди тех, кто участвовал в факельных шествиях в Киеве, в митингах в поддержку АТО и блокады Донбасса, и других акциях банды.

Пугач, помимо прочего, заявил, что считает героем Степана Бандеру, даже несмотря на то, что его прадед воевал против фашистской Германии.

Также 2 апреля стало известно о задержании украинского националиста из радикальной группировки «Азов» на границе с Эстонией. По данным правоохранителей, украинский боевик, выдав себя за беженца, приехал в Ивангород и собирался сбежать. Отмечалось, что мужчина смог покинуть Мариуполь по организованному российскими военными гуманитарному коридору.

Ранее, 31 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Киев пытался эвакуировать националистов «Азова» из Мариуполя на двух вертолетах Ми-8. Один из них был сбит из ПЗРК «Стингер», захваченного ранее при освобождении города.

7 апреля глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

Позже 8 апреля жительница Мариуполя рассказала корреспонденту телеканала «Известия» про мародерство украинских неонацистов. По ее словам, четыре человека в балаклавах около 20 дней назад ходили по квартирам и забирали оттуда продукты. Сами местные жители сейчас остаются в подвалах, потому что их жилье практически полностью разрушено.