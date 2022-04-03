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На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
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На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»

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Один из украинских националистов из радикальной группировки «Азов» задержан на границе с Эстонией. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным правоохранителей, украинский боевик, выдав себя за беженца, приехал в Ивангород и собирался сбежать. Отмечается, что мужчина смог покинуть Мариуполь по организованному российскими военными гуманитарному коридору.

«В Мариуполе прятался от бомбежек с 6 по 20 марта — плюс-минус. Когда становилось очень жарко, спускались вниз. Около десяти дней [просидел в подвале]. К моему дому стали возвращаться звуки боевых действий. Примерно дней шесть до этого прилетело в дом», — рассказал участник «Азова» в ходе допроса.

Всё тело мужчины покрыто татуировками со свастиками и нацистской символикой.

Изучив телефон задержанного, силовики выяснили, что Поздняков состоял в нацгруппировке «Азов» и проходил боевую подготовку.

Ранее, 31 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Киев пытался эвакуировать националистов «Азова» из Мариуполя на двух вертолетах Ми-8. Один из них был сбит из ПЗРК «Стингер», захваченного ранее при освобождении города.

Второй украинский Ми-8 получил повреждения и уклонился в сторону моря, уточнил представитель Минобороны. Вертолет потерпел крушение в 20 км от берега.

Ранее, 28 марта, сообщалось, что военные Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли пресечь попытку эвакуации с комбината «Азовсталь» в Мариуполе командира украинского радикального нацформирования «Азов» (в России в отношении него возбуждены уголовные дела).

26 марта сообщалось, что силы ДНР выбили украинских националистов из жилых кварталов Мариуполя и блокировали их в промзоне. При этом боец чеченского подразделения ВС РФ рассказал, что украинские националисты бегут из Мариуполя.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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