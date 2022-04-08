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Военный эксперт рассказал о ненадежности ракет «Точка-У»

Военный эксперт Корнев об ударе по Краматорску: срок эксплуатации украинских «Точек-У» давно истек
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Надежность украинских ракет «Точка-У», которые находятся на вооружении Украины с советских времен, является проблемным вопросом. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, комментируя удар по Краматорску.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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«Надежность украинских «Точек» — очень проблемный для них вопрос, с ними уже не раз были инциденты», — указал он.

Эксперт отметил, что в 2000 году запущенная на учениях с Гончаровского полигона ракета сильно отклонилась от цели и попала в девятиэтажный дом в Броварах, в результате погибли люди. В 2008 году украинская «Точка» взорвалась на старте — из-за просроченного срока хранения, вероятно, появились трещины в монолите твердотопливного двигателя, предположил Корнев.

«Эти ракетные комплексы состоят на вооружении Украины с советских времен. Их производство фактически прекратилось в 1980-е годы, соответственно, срок годности давно истек. Как они хранились все прошедшие годы, кто их обслуживал, никому неизвестно», — добавил военный эксперт.

Ранее в этот день украинские военные нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением со стороны украинских военных.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в свою очередь, назвал обстрел города провокацией украинских силовиков. Он указал, что Украина попыталась выдать удар за действия российских военных, специально написав на ракете на русском языке «Это за детей».

Басурин подчеркнул, что тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии. Он уточнил, что в результате удара погибло порядка 30 человек.

Как позднее сообщили в Минобороны РФ, удар нанес украинский ракетный дивизион из района населенного пункта Доброполье в 45 км юго-западнее города.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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